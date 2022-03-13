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ВСУ просят сообщать о вражеской технике! Как выглядит особенно опасное вооружение РФ

Сергей Кудимов журналист Факты ICTV

Украинцы демонстрируют чудеса самопожертвования и голыми руками останавливают вражескую технику. Однако ВСУ просят не подвергать себя опасности и не геройствовать. Говорят, если вы увидели технику РФ — сразу сообщайте о ней на чат-бот в Telegram — @stop_russian_war_bot. А также звонить на горячую линию – 0800500442.

В первую очередь речь о так называемой особо опасной технике. Среди них комплекс С-300 с пусковыми установками, похожие на большие сигары. Однако без радиолокационной системы, обнаруживающей цели – это груды металлолома.

Также обращайте внимание на зенитно-ракетные комплексы Бук, Тор, Оса, Стрела и новейшая разработка россиян Панцирь-С1. Особенно опасны и подлежат немедленному уничтожению – ракетный комплекс Искандер. Но поскольку оружие у россиян заканчивается, они начали подтягивать в Украину еще советские комплексы Точка У.

ВСУ просят сообщать о вражеской технике! Как выглядит особенно опасное вооружение РФ / 7 фотографий

Не менее важна цель радиоэлектронной борьбы и разведки, машины управления и связи. Без них российские командиры слепы и глухи, и не могут управлять войсками.

Также нам важно уничтожать бензовозы. Без них российская техника не сможет передвигаться. Поэтому, если вы увидели любую подозрительную колонну, сразу сообщайте о ней ВСУ. Но будьте осторожны, чтобы вас не заметили агрессоры.

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