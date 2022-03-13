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Сергій Кудімов, журналіст Факти ICTV

ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ

Українці демонструють дива самопожертви та голіруч зупиняють ворожу техніку. Проте ЗСУ просять не наражати себе на небезпеку та не геройствувати. Натомість кажуть, якщо ви побачили техніку РФ – одразу повідомляйте про неї на чат-бот в Telegram – @stop_russian_war_bot. А також телефонувати на гарячу лінію – 0800500442.

В першу чергу мова про так звану особливо небезпечну техніку. Серед них комплекс С-300 з пусковими установками, схожі на великі сигари. Однак без радіолокаційної системи, що виявляє цілі – це купи брухту.

Також звертайте увагу на зенітно-ракетні комплекси Бук, Тор, Оса, Стріла та новітня розробка росіян Панцирь-С1. Особливо небезпечні та підлягають негайному знищенню – ракетний комплекс Іскандер. Але оскільки ця зброя у росіян закінчується, вони почали підтягувати в Україну ще радянські комплекси Точка У.

ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ
ЗСУ просять повідомляти про ворожу техніку! Як саме виглядає особливо небезпечне озброєння РФ

Не менш важлива ціль засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, машини керування та зв’язку. Без них російські командири сліпі та глухі, й не можуть керувати військами.

Також для нас важливо знищувати бензовози. Без них російська техніка не зможе пересуватися. Тому якщо ви побачили будь-яку підозрілу колону, одразу повідомляйте про неї ЗСУ. Але будьте обережними, щоб вас не помітили агресори.

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