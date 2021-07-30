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Валентина Летяк |

ВСУ провели успешные испытания реактивного снаряда Тайфун-1

Министерство обороны отчиталось об успешных испытаниях нового реактивного снаряда Тайфун-1, разработанного для модернизированной системы залпового огня БМ-21У Верба.

Результаты испытаний будут использованы в ходе разработки реактивного снаряда калибра 220 мм Тайфун-2 для модернизированной системы залпового огня Ураган.

Кроме того, конструкторское бюро Южное успешно провело государственные летные испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса Точка-У.

Они были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

Сейчас на завершающем этапе государственных испытаний высокоточная ракета калибра 300 мм Ольха-М с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня Смерч от конструкторского бюро ЛУЧ.

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