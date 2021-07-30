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Валентина Летяк |

ЗСУ провели успішні випробування реактивного снаряда Тайфун-1

Міністерство оборони відзвітувало про успішні випробування нового реактивного снаряда Тайфун-1, розробленого для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У Верба.

Результати випробувань будуть використані в ході розробки реактивного снаряда калібру 220 мм Тайфун-2 для модернізованої системи залпового вогню Буревій.

Крім того, конструкторське бюро Південне успішно провело державні льотні випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу Точка-У.

Вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

Нині на завершальному етапі державних випробувань високоточна ракета калібру 300 мм Вільха-М з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню Смерч від конструкторського бюро ЛУЧ.

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