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Факты / Видео / Украина

Дерзко подходят к позициям ВСУ: как украинские бойцы отгоняют врага на передовой

Бойцы ВСУ продолжают защищать украинские позиции на подступах к Марьинке. Тишину там заменили уже привычные обстрелы. Активизировались и вражеские снайперы.

Наши воины постоянно совершенствуют свои позиции. Делают это в свободное от караула время. Натянутая над окопами сетка помогает оставаться незамеченными, если над позициями пролетает разведывательный вражеский беспилотник.

Иногда противник набирается дерзости и подходит едва ли не вплотную к позициям украинских военных. Поэтому иногда нашим армейцам приходится открывать огонь, чтобы отогнать врага как можно дальше от себя. Подробности — в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг на передовой обустраивает свои позиции.

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