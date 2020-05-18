Зухвало підходять до позицій ЗСУ: як українські бійці відганяють ворога на передовій

Бійці ЗСУ продовжують боронити українські позиції на підступах до Мар’їнки. Тишу там замінили вже звичні обстріли. Активізувались і ворожі снайпери.

Наші вояки постійно вдосконалюють свої позиції. Роблять це у вільний від варти час. Натягнута над окопами сітка допомагає залишатися непоміченими, якщо над позиціями пролітає розвідувальний ворожий безпілотник.

Інколи противник набирається зухвалості і підходить чи не впритул до позицій українських військових. Тож іноді нашим армійцям доводиться відкривати вогонь, аби відігнати ворога чим далі від себе. Подробиці – у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог на передовій облаштовує свої позиції.

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