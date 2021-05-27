Освободить Протасевича: реакция мира на арест журналиста и выступление Лукашенко

Страны Большой семерки, а также высокий представитель ЕС призвали власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел.

Евросоюз обсуждает и ограничения против самых прибыльных секторов экономики – нефтяной и добычи калия.

Тем временем пламенное выступление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 26 мая разобрали на фейки.

Тот утверждал, будто бы в аэропорт Минска из Швейцарии поступило письмо по электронной почте от экстремистской организации ХАМАС с угрозой взорвать бомбу на борту лайнера над Вильнюсом.

Однако немецкое издание Der Spiegel, получившее это сообщение, утверждает, что оно поступило белорусам в 12.57.

Авиадиспетчер сообщил пилоту Ryanair об угрозе еще за полчаса до этого, а в 12.47 самолет уже изменил курс на Минск, то есть за 10 минут до получения письма.

Опроверг свою причастность к угрозам самолету и ХАМАС.

Также Лукашенко утверждал, что ни Вильнюс, куда направлялся самолет, ни Варшава, ни Львов, ни Киев не захотели экстренно принять рейс.

Но в Украэрорухе заверили, что над территорией Украины самолет прошел в штатном режиме и запросов об изменении плана полета или нестандартной ситуации на борту не было. Польшу самолет миновал еще раньше.

Выступление Лукашенко относительно событий в Беларуси

26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экипаж самолета авиакомпании Ryanair самостоятельно принял решение сесть в Минске.

По его словам, маневр с разворотом самолета выглядел нелогично, поскольку до Вильнюса оставалось лететь лишь 70 км.

Также Лукашенко назвал ложью информацию по принуждению самолета к посадке пилотом МиГ-29.

Подробности выступления Лукашенко относительно событий в Беларуси читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Nexta

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