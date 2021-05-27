Звільнити Протасевича: реакція світу на арешт журналіста та виступ Лукашенка

Країни Великої сімки, а також високий представник ЄС закликали владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ.

Євросоюз обговорює і обмеження проти найприбутковіших секторів економіки – нафтового і видобутку калію.

Тим часом полум’яний виступ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 26 травня розібрали на фейки.

Той стверджував, начебто в аеропорт Мінська зі Швейцарії надійшов лист електронною поштою від екстремістської організації ХАМАС із погрозою підірвати бомбу на борту лайнера над Вільнюсом.

Однак німецьке видання Der Spiegel, яке отримало це повідомлення, стверджує, що воно надійшло білорусам о 12.57.

Авіадиспетчер повідомив пілоту Ryanair про загрозу ще за півгодини до цього, а о 12.47 літак уже змінив курс на Мінськ, тобто за 10 хвилин до отримання листа.

Спростував свою причетність до погроз літаку і ХАМАС.

Також Лукашенко стверджував, що ні Вільнюс, куди прямував літак, ні Варшава, ні Львів, ні Київ не захотіли екстрено прийняти рейс.

Але в Украерорусі запевнили, що над територією України літак пройшов у штатному режимі й запитів про зміну плану польоту чи нестандартну ситуацію на борту не було. Польщу літак минув ще раніше.

Виступ Лукашенка щодо подій у Білорусі

26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що екіпаж літака авіакомпанії Ryanair самостійно ухвалив рішення сісти в Мінську.

За його словами, маневр із розворотом літака виглядав нелогічно, оскільки до Вільнюса залишалося летіти лише 70 км.

Також Лукашенко назвав брехнею інформацію щодо примусу літака до посадки пілотом МіГ-29.

Подробиці виступу Лукашенка щодо подій у Білорусі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Nexta

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