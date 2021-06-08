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Зимняя Олимпиада в Пекине: чем Китай будет удивлять гостей соревнований

Пекин стремится поразить гостей зимних Олимпийских игр в 2022 году беспилотными такси.

Пока автономное такси можно вызвать только в одном районе Пекина, площадью 3 кв. км. Услугами этого сервиса воспользовались уже 210 тыс. пассажиров. За это время ни одной аварии не зафиксировано.

Автомобиль движется со средней скоростью 30 км/ч. Цена поездки фиксированная – $4,6. Вызвать такси можно со смартфона.

Пассажир, садясь в салон, должен просто нажать кнопку на экране.

Китайский разработчик использует данные с видеокамер, которые в режиме реального времени передаются на серверы. По такой схеме работают американские конкуренты из Tesla.

Однако в китайском такси автономная система разведывает путь благодаря лазерным лучам и ультразвуковому радару, измеряя таким образом расстояние до объектов впереди.

Студент Жанг Янг поездкой в ​​беспилотном такси доволен, однако не скрывает, что сначала нервничал, потому что не был уверен, что автоматика справится со сложным пекинским уличным трафиком.

– В нашем городе много пешеходов, и они очень резко могут появиться на дороге. Но машина уверенно объезжала все преграды, – рассказывает студент.

В ближайшее время такой сервис появится в 30 китайских городах.

Переход через Атлантику беспилотного корабля

На апрель был запланирован переход через Атлантику беспилотного корабля под управлением только компьютеров и искусственного интеллекта.

Ориентироваться в пространстве корабль может благодаря камерам, а искусственный интеллект помогает выбрать оптимальный маршрут и избежать опасностей.

Плавание приурочили к четырехсотлетию рейса корабля Мэйфлауэр, которым из Британии в Америку прибыли колонисты и позже основали США.

Источник: Pixabay

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