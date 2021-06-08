Зимова Олімпіада в Пекіні: чим Китай вражатиме гостей змагань

Пекін прагне вразити гостей зимових Олімпійських ігор у 2022 році безпілотними таксі.

Поки автономне таксі можна викликати лише в одному районі Пекіна, площею 3 кв. км. Послугами цього сервісу скористались уже 210 тис. пасажирів. За цей час жодної аварії не зафіксовано.

Автомобіль рухається із середньою швидкістю 30 км/год. Ціна поїздки фіксована – $4,6. Викликати таксі можна зі смартфона.

Пасажир, сідаючи до салону, має просто натиснути кнопку на екрані.

Китайський розробник використовує дані з відеокамер, які в режимі реального часу передаються на сервери. За такою схемою працюють американські конкуренти з Tesla.

Однак у китайському таксі автономна система розвідує шлях завдяки лазерним променям та ультразвуковому радару, вимірюючи таким чином відстань до об’єктів попереду.

Студент Жанг Янг поїздкою в безпілотному таксі задоволений, однак не приховує, що спершу нервував, бо не був впевнений, що автоматика впорається зі складним пекінським вуличним трафіком.

– У нашому місті багато пішоходів, і вони дуже різко можуть з’явитися на дорозі. Але машина впевнено об’їжджала всі перепони, – розповідає студент.

Найближчим часом такий сервіс з’явиться в 30 китайських містах.

Перехід через Атлантику безпілотного корабля

На квітень було заплановано перехід через Атлантику безпілотного корабля під управлінням лише комп’ютерів та штучного інтелекту.

Орієнтуватися в просторі корабель має завдяки камерам, а штучний інтелект допоможе обрати кращий маршрут і уникнути небезпек.

Плавання приурочили до чотирьохсотріччя рейсу корабля Мейфлауер, яким із Британії до Америки прибули колоністи й пізніше заснували США.

Джерело: Pixabay

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