Зимняя Турция: чем Паландокен манит туристов и цены отдыха

Несмотря на то, что Турция — традиционно летнее направление, зимой там тоже есть что делать. Особенно любителям лыж и сноуборда. Горнолыжный курорт Паландокен тому пример – широкие трассы, мало людей и привлекательные цены. Все это привлекает туристов со всего мира.

Сейчас и из Украины будет удобно туда добраться, потому что уже в выходные отправится первый чартер. Сам курорт подходит для всех категорий лыжников. Сезон катания длится с ноября по апрель.

Более 20 горнолыжных трасс протяженностью почти 50 километров, 12 подъемников, способных поднять 6 тыс. человек ежечасно. Паландокен – рай для лыжников и сноубордистов.

Именно в Паландокене тренируется сборная Турции по горнолыжному спорту. Спуски любого уровня. Есть и черные трассы, и для новичков. Час занятий с инструктором – 800 грн.

Все трассы защищены изгородями от лавин. Безопасность здесь на первом месте. Лыжный патруль везде. Исмаиль более 20 лет спасает отдыхающих. Каждый день в восемь утра вместе с коллегами проверяет исправность подъемников и состояние трасс.

— Все профессионалы с международной сертификацией. Обязательно альпинисты. Кроме проверки трасс, наша задача – оказать помощь и доставить к скорой пострадавшего, – сказал он.

Медики дежурят постоянно. Говорят, чаще всего обращаются с царапинами и ломают конечности.

— Конечно, иногда без сложных операций не обойтись. Поэтому, если есть такая необходимость, то стабилизировав состояние, пострадавшего быстро доставим в госпиталь. Он в нескольких километрах отсюда, — говорят они.

Инфраструктура курортов безупречна. Рестораны, прокат снаряжения. Всю лыжную амуницию подгоняют под рост и вес отдыхающих.

Абонемент на катание вместе со снаряжением и одеждой для взрослого – 300 грн, скипас – 125 грн. Ежесезонно курорт посещает более 3 млн человек. Добираться удобно, аэропорт в 15 километрах.

К тому же, в эти выходные с Украины отправится первый чартер. Сезон катаний в Паландокене с ноября по апрель. Поэтому у любителей зимнего отдыха есть время покорить турецкие склоны.

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