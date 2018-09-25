Замах на Михайлика: в Одесі затримали підозрюваних

В Одесі правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика.

Правоохоронці Одеси затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика, повідомляє Українська служба інформації.

Відомо, що слідчі встановили особи нападників завдяки геолокації з телефонів – під час замаху вони перебували поблизу будинку Михайлика.

Так, станом на день вівторка, 25 вересня, двоє підозрюваних доставлені у Приморський райвідділ поліції, а третій – знаходиться в Єврейської лікарні.

Повідомляється, що саме в останнього, госпіталізованого Торніке Нагладзе, нібито і знайшли пістолет, з якого стріляли в Михайлика.

Він є громадянином Грузії.

Двоє інших підозрюваних, попередньо, також є представниками грузинської діаспори – Лаша Герасин і Манучар Варшанідзе.

Очікується, що в найближчий час Приморський райсуд винесе затриманим запобіжний захід.

Що стосується третього підозрюваного, видання з посиланням на слова його близьких, повідомляє, що чоловік є інвалідом першої групи.

У лікарні, де лежить Нагладзе вже зібралися десятки громадян Грузії, а також туди приїхав грузинський консул Торніке Берекашвілі.

Нагадаємо, до розслідування нападу на Олега Михайлика залучили працівників СБУ.

Фото: Олег Михайлик/Facebook