Замах на Михайлика: в Одесі затримали підозрюваних

В Одесі правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика.
Правоохоронці Одеси затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика, повідомляє Українська служба інформації.
Відомо, що слідчі встановили особи нападників завдяки геолокації з телефонів – під час замаху вони перебували поблизу будинку Михайлика.
Так, станом на день вівторка, 25 вересня, двоє підозрюваних доставлені у Приморський райвідділ поліції, а третій – знаходиться в Єврейської лікарні.
Повідомляється, що саме в останнього, госпіталізованого Торніке Нагладзе, нібито і знайшли пістолет, з якого стріляли в Михайлика.
Він є громадянином Грузії.
Двоє інших підозрюваних, попередньо, також є представниками грузинської діаспори – Лаша Герасин і Манучар Варшанідзе.
Очікується, що в найближчий час Приморський райсуд винесе затриманим запобіжний захід.Читайте: За рік 14 нападів на активістів. Чи знайдуть замовників нападу на Олега Михайлика Замах на Олега Михайлика: всі версії Замах на Олега Михайлика: як почувається та чому одесити вийшли на протест
Що стосується третього підозрюваного, видання з посиланням на слова його близьких, повідомляє, що чоловік є інвалідом першої групи.
У лікарні, де лежить Нагладзе вже зібралися десятки громадян Грузії, а також туди приїхав грузинський консул Торніке Берекашвілі.
Нагадаємо, до розслідування нападу на Олега Михайлика залучили працівників СБУ.
Фото: Олег Михайлик/Facebook