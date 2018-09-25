PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Замах на Михайлика: в Одесі затримали підозрюваних/

Замах на Михайлика: в Одесі затримали підозрюваних

В Одесі правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика.

Правоохоронці Одеси затримали трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика, повідомляє Українська служба інформації.

Відомо, що слідчі встановили особи нападників завдяки геолокації з телефонів – під час замаху вони перебували поблизу будинку Михайлика.

Так, станом на день вівторка, 25 вересня, двоє підозрюваних доставлені у Приморський райвідділ поліції, а третій – знаходиться в Єврейської лікарні.

Повідомляється, що саме в останнього, госпіталізованого Торніке Нагладзе, нібито і знайшли пістолет, з якого стріляли в Михайлика.

Він є громадянином Грузії.

Двоє інших підозрюваних, попередньо, також є представниками грузинської діаспори – Лаша Герасин і Манучар Варшанідзе.

Очікується, що в найближчий час Приморський райсуд винесе затриманим запобіжний захід.

Читайте: За рік 14 нападів на активістів. Чи знайдуть замовників нападу на Олега Михайлика Замах на Олега Михайлика: всі версії Замах на Олега Михайлика: як почувається та чому одесити вийшли на протест

Що стосується третього підозрюваного, видання з посиланням на слова його близьких, повідомляє, що чоловік є інвалідом першої групи.

У лікарні, де лежить Нагладзе вже зібралися десятки громадян Грузії, а також туди приїхав грузинський консул Торніке Берекашвілі.

Нагадаємо, до розслідування нападу на Олега Михайлика залучили працівників СБУ.

Фото: Олег Михайлик/Facebook

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

90-ті повертаються: хто і чому нападає на активістів
G7 підтримала оновлення ЦВК в Україні
Інноваційний світ: яку роль відіграє Україна
В Одесі чоловік вистрибнув із 7 поверху і вижив
Складніше, ніж у Каліфорнії: в Одесі провели перші в Україні змагання з серфінгу
За рік 14 нападів на активістів. Чи знайдуть замовників нападу на Олега Михайлика
У США є дані щодо російських військових на Донбасі
Одесу накрила злива: водоспади на вулицях, вирвані люки і обірвані проводи
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка