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Бойовики обстріляли Майорськ: поранена місцева мешканка

Під час обстрілу бойовиками Майорська місцева жителька отримала поранення в голову.

28 вересня під час обстрілу російсько-окупаційними військами Майорська місцева жителька отримала дотичне кульове поранення голови, повідомляє прес-центр штабу ООС.

– 28 вересня 2018 близько 18.15 бойовики збройних формувань РФ здійснили обстріл Майорська із застосуванням стрілецької зброї. У результаті обстрілу на вулиці Кільцевій, 10б за місцем свого постійного проживання отримала дотичне кульове поранення голови місцева жителька. Постраждала перебуває в Бахмутській центральній районній лікарні, – йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики відкривали вогонь по Новолуганському з артилерії калібру 122 міліметрів і мінометів калібру 120 міліметрів.

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До слова, військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

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