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Боевики обстреляли Майорск: ранена местная жительница

Во время обстрела боевиками Майорска местная жительница получила ранение в голову.

28 сентября во время обстрела российско-оккупационными войсками Майорска местная жительница получила касательное пулевое ранение головы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

– 28 сентября 2018 около 18.15 боевики вооруженных формирований РФ осуществили обстрел Майорска с применением стрелкового оружия. В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы местная жительница. Пострадавшая находится в Бахмутской центральной районной больнице, – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики открывали огонь по Новолуганскому из артиллерии калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 миллиметров.

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К слову, военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению задач в составе операции Объединенных сил на Донбассе.

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