Біля села Рогозів неподалік Борисполя зіштовхнулися автомобіль Славута та маршрутка Київ-Черкаси. Водій легковика загинув на місці.
– Водій легкового автомобіля загинув на місці, четверо постраждалих, які перебували в мікроавтобусі, госпіталізували до місцевої лікарні, на щастя вони не мають серйозних травм, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Київській області.
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Загалом в ДТП механічні пошкодження отримали три автомобілі. Інші причини трагедії з’ясовуються.
Смертельна ДТП з маршруткою під Борисполем: водій не вижив / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові на перехресті вулиць Золочівської та Залютинської патрульні поліцейські на авто збили жінку.
Фото: ГУ НП у Київській області.
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