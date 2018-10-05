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Смертельна ДТП з маршруткою під Борисполем: водій не вижив

Біля села Рогозів неподалік Борисполя зіштовхнулися автомобіль Славута та маршрутка Київ-Черкаси. Водій легковика загинув на місці.

– Водій легкового автомобіля загинув на місці, четверо постраждалих, які перебували в мікроавтобусі, госпіталізували до місцевої лікарні, на щастя вони не мають серйозних травм, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Київській області.

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Загалом в ДТП  механічні пошкодження отримали три автомобілі. Інші причини трагедії з’ясовуються.

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Смертельна ДТП з маршруткою під Борисполем: водій не вижив / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові на перехресті вулиць Золочівської та Залютинської патрульні поліцейські на авто збили жінку.

Фото: ГУ НП у Київській області.

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