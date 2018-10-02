У Маріуполі сьогодні о 9.30 ранку дві дівчини, 14 і 16 років, зістрибнули з даху 12-поверхового будинку.

– За попередньою інформацією, дві дівчинки 2002 та 2004 років народження зістрибнули з даху 12-поверхового будинку, залишивши передсмертну записку, – повідомляє поліція Донецької області.

Свідком трагедії стала місцева жителька.

Які обставини штовхнули учениць 9-го та 11-го класів на цей крок – встановить слідство.

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У Маріуполі двоє дівчат-підлітків стрибнули з багатоповерхівки / 3 фотографии

Схожий випадок самогубства був у Маріуполі у вересні. Тоді учениця 11 класу викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку.

Фото: Поліція Донецької області