В городе Гатчина (Ленинградская область) под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв.

Обновлено 18.05: В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине погибли два человека.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

В помещении, где был произошел взрыв, по последним данным, было пять человек. Двоих уже извлекли из-под завалов. ТАСС сообщает, что в общей сложности пострадали около десяти человек.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого в районе Гатчины было остановлено движение по магистрали Санкт-Петербург — Луга.

Обновлено 17.37: Один человек погиб при взрыве пиротехники на заводе Авангард под Петербургом.

Об этом сообщает МЧС.

О взрыве сообщили российские Telegram-каналы.

По предварительным данным взрыв произошел на заводе пиротехники Авангард.

По информации одного канала, три человека погибли и один ранен.

СМИ сообщают, что под завалами в результате взрыва могут находиться 4 человека.

Взрывом также повыбивало окна в соседних домах.

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Очевидцы публикуют фотографии густого дыма над городом.

Также слышны звуки сирен.











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