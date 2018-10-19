В городе Гатчина (Ленинградская область) под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв.
Обновлено 18.05: В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине погибли два человека.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
В помещении, где был произошел взрыв, по последним данным, было пять человек. Двоих уже извлекли из-под завалов. ТАСС сообщает, что в общей сложности пострадали около десяти человек.
Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого в районе Гатчины было остановлено движение по магистрали Санкт-Петербург — Луга.
Обновлено 17.37: Один человек погиб при взрыве пиротехники на заводе Авангард под Петербургом.
Об этом сообщает МЧС.
О взрыве сообщили российские Telegram-каналы.
По предварительным данным взрыв произошел на заводе пиротехники Авангард.
По информации одного канала, три человека погибли и один ранен.
СМИ сообщают, что под завалами в результате взрыва могут находиться 4 человека.
Взрывом также повыбивало окна в соседних домах.
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Очевидцы публикуют фотографии густого дыма над городом.
Также слышны звуки сирен.
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