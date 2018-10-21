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На Львівщині під час руху загорівся автобус із туристами

Поблизу села Ставчани у Львівській області на трасі під час руху загорівся туристичний автобус із близько півсотнею пасажирів. Постраждалих немає.

Автобус із пасажирами, що поверталися з відпочинку, загорівся 21 жовтня о 02.00 на автотрасі Львів – Самбір, повідомив координатор громадської організації Варта 1 Ігор Зінкевич.

За його словами, пасажири встигли вийти з автобусу, ніхто не постраждав.

– 21 жовтня, о 02.00, село Ставчани. Загорівся туристичний автобус.

Постраждалих немає, всі встигли вийти. Люди поверталися з Карпат із відпочинку, – написав він.

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За даними користувачів Facebook, автобус згорів повністю, у деяких людей згоріли документи.

– Дрібниці в туристичному бізнесі можна стерпіти. Але автобус, який віз на екскурсію близько 50 людей, варто перевіряти.

Повертаючись з екскурсії до Ужанських купель, повністю згорів великий автобус, у якому їхала моя мама.

Гальмівні колодки смерділи ще вранці. Пожежа відбулася в районі Ставчан. У деяких людей згоріли документи. На щастя, всі живі, – пише Володимир Бєглов.

Нагадаємо, 20 жовтня актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула в ДТП під Києвом.

Водій автобуса, в якому їхали актори Дизель Шоу, не впорався з керуванням і в’їхав у вантажівку.

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