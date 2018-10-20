У Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, одна дівчинка померла.

Про це повідомив помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні, близько 16.20 на 155 кілометрі траси Київ-Одеса, неподалік міста Жашків, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та вантажного автомобіля.

– На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилася організована група школярів із селища Рокитне Київської області, – йдеться у повідомленні.

За словами Проценка, група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з екскурсії в Умані.

Унаслідок події двоє дітей отримали травми та були терміново госпіталізовані до Жашківської ЦРЛ.

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Пізніше стало відомо, що одна з дівчаток, що постраждала внаслідок ДТП, померла, не приходячи до тями.

Крім того, до лікарні потрапив водій автобуса. Лікарі оцінюють стан чоловіка як важкий. Медичні працівники також провели огляд інших дітей.

Нагадаємо, в ДТП на трасі Київ-Чоп під Києвом загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська.