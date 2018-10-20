У ДТП під Києвом загинула актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська.

За даними Фактів ICTV, Марина Поплавська загинула у ДТП, ще два актори Дизель Шоу госпіталізовані з травмами.



Телеканал ICTV висловлює щирі співчуття рідним і близьким Марини, її колегам і шанувальникам. Ми шоковані і сумуємо разом з вами.

Раніше засновник dtp.kiev.ua Владислав Антонов повідомив у Facebook, що зірка Дизель Шоу Марина Поплавська загинула у ДТП, яка сталася близько 7.00 ранку поблизу села Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Чоп.

За його словами, ще 4 акторів отримали важкі травми.

Він зазначив, що автобус з акторами Неоплан зіткнувся з вантажним автомобілем Даф.

Поліція Київської області підтвердила, що о 5.55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила сталося зіткнення автобусу Неоплан та вантажівки, внаслідок чого загинула жінка – пасажир автобуса.

– За попередніми даними, водій автобуса Неоплан не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем МАЗ. В автобусі знаходилось 14 пасажирів. Одна жінка загинула…Ще четверо пасажирів автобусу отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх доправлено до лікарні, – йдется у повідомленні.

Водія автобуса затримали, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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До слова, вчора у ДТП з автобусом у Польщі постраждали українці.