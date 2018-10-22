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У США невідомий з авто розстріляв перехожих – 6 поранених

У місті Джексонвілль американского штату Флорида невідомий на автомобілі відкрив стрілянину по перехожих.

Стрілянина

Внаслідок стрілянини у Флориді поранено 6 людей, повідомляє у Twitter офіс шерифа поліції Джексонвілля.

За даними поліції, стрілок був на сірому седані.

Особи постраждалих ідентифіковані – їм від 20 до 70 років.

Троє з них перебувають у критичному стані.

ЧитайтеКуля пробила вікно. Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна

До слова, нещодавно у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play (Френк Снайдер).

Фото: Pixabay

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