У Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, через яку повністю заблоковано рух.

У Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, у результаті якої заблоковано рух в сторону БЦ Парус, повідомляє KyivOperativ в Telegram.

– ДТП, яка сталася на Лесі Українки, повністю заблокувала рух в сторону БЦ Парус від станції метро Печерської. Інформація про постраждалих і причини аварії уточнюється, – йдеться у повідомленні.





Масштабна ДТП у центрі Києва: заблоковано рух на Лесі Українки / 3 фотографии

За словами очевидців, причиною аварії стало те, що у вантажного авто відмовили гальма.

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Через ДТП на бульварі Лесі Українки утворився затор. У центрі міста спостерігається ускладнення руху.

До слова, у Дарницькому районі Києва військова вантажівка потрапила в ДТП через несправність гальм і перекинулася на бік.

Фото: KyivOperativ