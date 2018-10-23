У Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, через яку повністю заблоковано рух.
У Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, у результаті якої заблоковано рух в сторону БЦ Парус, повідомляє KyivOperativ в Telegram.
– ДТП, яка сталася на Лесі Українки, повністю заблокувала рух в сторону БЦ Парус від станції метро Печерської. Інформація про постраждалих і причини аварії уточнюється, – йдеться у повідомленні.
Масштабна ДТП у центрі Києва: заблоковано рух на Лесі Українки / 3 фотографии
За словами очевидців, причиною аварії стало те, що у вантажного авто відмовили гальма.
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Через ДТП на бульварі Лесі Українки утворився затор. У центрі міста спостерігається ускладнення руху.
До слова, у Дарницькому районі Києва військова вантажівка потрапила в ДТП через несправність гальм і перекинулася на бік.
Фото: KyivOperativ
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