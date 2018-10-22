У Дарницькому районі Києва військова вантажівка потрапила в ДТП через несправність гальм і перекинулась на бік.

На вулиці Тепловозній у Києві військова вантажівка рухалась у напрямку вулиці Григоренка та потрапила у ДТП, пише Еспресо.

За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма. Щоб уникнути зіткнення з іншими авто, водій почав йти з дороги в бік.

На повороті вантажівка перекинулась на бік і повністю перегородила проїзд на Дарницьке шосе.











У Києві перекинулася військова вантажівка / 6 фотографий

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Медики надали водієві допомогу на місці події. Від госпіталізації він відмовився.

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Фото: Еспресо