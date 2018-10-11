У Житомирській області першокласник травмувався на шкільному подвір’ї – у нього зламана рука та щелепа.

На Житомирщині першокласник отримав тяжкі травми, щойно ступив на шкільне подвір’я.

Вантажівка привезла дрова в котельню, розташовану у глибині шкільного подвір’я.

Коли водій розвертався, машина зачепила шлагбаум – конструкція відскочила прямо на дитину.

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Зараз хлопчик в обласній лікарні з переломами руки та щелепи. Він не може розмовляти і їсть через соломинку.

Медики кажуть, школяреві пощастило, бо міг взагалі загинути.

Чи не загрожує небезпека іншим дітям? Дізналися Надзвичайні новини.

Нагадаємо, в Харкові вбивця через балкон заліз до квартири 81-пенсіонерки, вбив її і тиждень жив із трупом.