У Житомирській області першокласник травмувався на шкільному подвір’ї – у нього зламана рука та щелепа.
На Житомирщині першокласник отримав тяжкі травми, щойно ступив на шкільне подвір’я.
Вантажівка привезла дрова в котельню, розташовану у глибині шкільного подвір’я.
Коли водій розвертався, машина зачепила шлагбаум – конструкція відскочила прямо на дитину.
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Зараз хлопчик в обласній лікарні з переломами руки та щелепи. Він не може розмовляти і їсть через соломинку.
Медики кажуть, школяреві пощастило, бо міг взагалі загинути.
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Нагадаємо, в Харкові вбивця через балкон заліз до квартири 81-пенсіонерки, вбив її і тиждень жив із трупом.
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