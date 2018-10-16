У Запоріжжі школярка розпилила в одній зі шкіл Шевченківського району газовий балончик, в результаті чого було евакуйовано 353 людини і госпіталізовано 10 дітей.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Прибулі на місце події правоохоронці встановили особу правопорушниці 2004 року народження.

В даний час вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої.

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Поліцейські клопотатимуть про відрахування підлітка з навчального закладу.

На місці працюють лікарі швидкої допомоги, які перевіряють стан здоров’я школярів.

До слова, 26 вересня у запорізькій школі № 51 розпилили газовий балончик. 28 дітей потрапили до лікарні.