У Запоріжжі школярка розпилила в одній зі шкіл Шевченківського району газовий балончик, в результаті чого було евакуйовано 353 людини і госпіталізовано 10 дітей.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Прибулі на місце події правоохоронці встановили особу правопорушниці 2004 року народження.
В даний час вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої.
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Поліцейські клопотатимуть про відрахування підлітка з навчального закладу.
На місці працюють лікарі швидкої допомоги, які перевіряють стан здоров’я школярів.
До слова, 26 вересня у запорізькій школі № 51 розпилили газовий балончик. 28 дітей потрапили до лікарні.
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