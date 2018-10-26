PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Йорданії шкільний автобус змило зливою. Загинули 18 осіб/

У Йорданії шкільний автобус змило зливою. Загинули 18 осіб

У Йорданії неподалік від Мертвого моря шкільний автобус затонув у зливових потоках води. Загинули 18 людей, більша частина з яких діти.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на начальника місцевої поліції.

Інцидент стався, коли автобус з 37 школярами і 7 дорослими прямував на екскурсію до гарячих джерел Зарка-Маї. Автомобіль потрапив у зливу і його змило потоками води.

Врятувати вдалося 13 осіб, деякі з них перебувають у важкому стані.

Начальник поліції Бриг ген Фарід Аль-Шараа розповів, що частина людей опинилися в морській воді, а деяким вдалося дістатися до скель і врятуватися.

Читайте: Смертельна ДТП в Індії: потяг протаранив шкільний автобус

Після події король Йорданії Абдалла II Ібн Хусейн скасував заплановану поїздку в Бахрейн.

В Йорданії протягом останніх днів йшли сильні дощі, деякі вулиці в столиці країни затоплені. В даний час на місці інциденту ведеться рятувальна операція.

Ізраїль на прохання Йорданії направив свої вертольоти, які допоможуть шукати зниклих безвісти людей.

image image
У Йорданії шкільний автобус змило зливою. Загинули 18 осіб / 2 фотографии

До слова, на Каїро-Олександрійському шосе в Єгипті автобус з туристами з’їхав в канаву.

Фото: Twitter.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка