На туристичному грецькому острові Закінф стався землетрус магнітудою 6,8. Підземні поштовхи відчувалися також в Афінах і сусідніх державах.
Про це повідомляє The Associated Press.
Через підземні поштовхи сильно постраждав Закінтос, головний порт острова в Іонічному морі.
У Закінтосі та прилеглих селищах відключили електроенергію, на асфальті утворилися глибокі тріщини.
– Ми перевіряємо села на острові, де є кілька старих будівель. Відсутність електрики – проблема, але технічні фахівці намагаються відновити світло, – заявили в пожежній службі острова.
Рятувальники сказали, що серйозних ушкоджень не було, тому всі технічні питання можна буде вирішити у найкоротші терміни.
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Фото: Yannis Liakos/InTime News via AP
Фото: imerazante.gr via AP
Фото: imerazante.gr via AP
Нагадаємо, в Азовському морі зафіксували землетрус.