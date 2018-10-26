PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Землетрус у Греції: глибокі тріщини в асфальті і відключення світла/

Землетрус у Греції: глибокі тріщини в асфальті і відключення світла

На туристичному грецькому острові Закінф стався землетрус магнітудою 6,8. Підземні поштовхи відчувалися також в Афінах і сусідніх державах.

Про це повідомляє The Associated Press.

Через підземні поштовхи сильно постраждав Закінтос, головний порт острова в Іонічному морі.

У Закінтосі та прилеглих селищах відключили електроенергію, на асфальті утворилися глибокі тріщини.

– Ми перевіряємо села на острові, де є кілька старих будівель. Відсутність електрики – проблема, але технічні фахівці намагаються відновити світло, – заявили в пожежній службі острова.

Рятувальники сказали, що серйозних ушкоджень не було, тому всі технічні питання можна буде вирішити у найкоротші терміни.

Читайте: На Курилах стався сильний землетрус

Фото: Yannis Liakos/InTime News via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Нагадаємо, в Азовському морі зафіксували землетрус.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Обвалився тротуар: у Туреччині перехожі провалилися під землю (18+)
У Луцьку пасажирський потяг збив чоловіка
Повінь у Туапсе: 300 осіб евакуйовано, є загиблі
У США 6 дітей померли від аденовірусу, ще 12 заражені
Відірвана нога і переломи: у Римі через аварію ескалатора постраждали 30 осіб
Українського капітана заарештували в Греції за “наркоторгівлю”
На Одещині мікроавтобус двічі переїхав однорічну дитину
У Росії обстріляли пасажирський літак
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка