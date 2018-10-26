На туристичному грецькому острові Закінф стався землетрус магнітудою 6,8. Підземні поштовхи відчувалися також в Афінах і сусідніх державах.

Про це повідомляє The Associated Press.

Через підземні поштовхи сильно постраждав Закінтос, головний порт острова в Іонічному морі.

У Закінтосі та прилеглих селищах відключили електроенергію, на асфальті утворилися глибокі тріщини.

– Ми перевіряємо села на острові, де є кілька старих будівель. Відсутність електрики – проблема, але технічні фахівці намагаються відновити світло, – заявили в пожежній службі острова.

Рятувальники сказали, що серйозних ушкоджень не було, тому всі технічні питання можна буде вирішити у найкоротші терміни.

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Фото: Yannis Liakos/InTime News via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Нагадаємо, в Азовському морі зафіксували землетрус.