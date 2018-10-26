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Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света

На туристическом греческом острове Закинф произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались также в Афинах и соседних государствах.

Об этом сообщает The Associated Press.

Из-за подземных толчков сильно пострадал Закинтос, главный порт острова в Ионическом море.

В Закинтосе и близлежащих селениях отключили электроэнергию, на асфальте образовались глубокие трещины.

– Мы проверяем деревни на острове, где есть несколько старых зданий. Отсутствие электричества – проблема, но технические специалисты пытаются восстановить свет, – заявили в пожарной службе острова.

Спасатели заявили, что серьезных повреждений не было, поэтому все технические вопросы можно будет решить в кратчайшие сроки.

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Фото: Yannis Liakos/InTime News via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Фото: imerazante.gr via AP

Напомним, в Азовском море зафиксировали землетрясение.

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