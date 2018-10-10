Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря міністра інфраструктури Володимира Омеляна Марини Томко.
– Вчора ввечері, близько 22.30, у балконне вікно моєї квартири було здійснено постріл. 20-й поверх будинку, – повідомила сама Томко у Facebook.
За її словами, ніхто не постраждав, пробито зовнішнє скло склопакету, внутрішнє – ціле.
Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи. Не хочу пов’язувати цей випадок з професійною діяльністю. Але навіть якщо це хуліганство, це має встановити слідство, – написала вона.
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До слова, сьогодні у Борисполі невідомі кинули вибуховий пристрій у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура.
Фото: Marina Tomko/Facebook
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