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Пожежа у Дніпрі: загинули двоє дорослих і дитина

У Дніпрі у багатоповерхівці виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинули дві дорослі людини та дитина.

– Пожежа виникла в однокімнатній квартирі. Горіли домашні речі. Внаслідок пожежі загинуло 2 дорослих людей та 1 дитина, – повідомили у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Одну дитину вдалося врятувати, її госпіталізували до лікарні.

Читайте: Вигорів вщент: на Рівненщині сталася пожежа у пасажирському потязі

Причини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронними органами.

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Пожежа у Дніпрі: загинули двоє дорослих і дитина / 2 фотографии

Нагадаємо, на вулиці Івана Кудрі в центрі Києва прогримів вибух.

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області.

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