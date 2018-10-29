На вулиці Івана Кудрі в центрі Києва прогримів вибух. Імовірно, щось вибухнуло в одній з будівель.
Оновлено 22.37: Вибух у Печерському районі стався через можливе замикання кабелю.
Про це УНН повідомили у Відділі комунікації Національної поліції в місті Києві.
– Там щось виникло з електрокабелем — стався якийсь хлопок. Всі необхідні служби зараз знаходяться на місці події. Туди виїхала поліція, бо було звернення, але нічого кримінального немає, – повідомили в поліції.
Про вибух написав журналіст Станіслав Речинський у Facebook.
– Вибух на Кудрі. 3 швидких, 2 пожарки, 12 машин поліції, – написав він.
За його словами, ймовірно, вибух стався в якомусь будинку.
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Очевидці повідомляють, що вибух було чути на Лук’янівці.
Інші подробиці поки невідомі.
Нагадаємо, вночі 14 жовтня на вулиці Зодчих, 80А у Києві стався вибух побутового газу на 8 поверсі багатоповерхового будинку.
Фото: politeka.