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Вибух у центрі Києва: виїхали 3 швидких, 12 машин поліції і 2 пожежних

На вулиці Івана Кудрі в центрі Києва прогримів вибух. Імовірно, щось вибухнуло в одній з будівель.

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Оновлено 22.37: Вибух у Печерському районі стався через можливе замикання кабелю.

Про це УНН повідомили у Відділі комунікації Національної поліції в місті Києві.

– Там щось виникло з електрокабелем — стався якийсь хлопок. Всі необхідні служби зараз знаходяться на місці події. Туди виїхала поліція, бо було звернення, але нічого кримінального немає, – повідомили в поліції.

Про вибух написав журналіст Станіслав Речинський у Facebook.

– Вибух на Кудрі. 3 швидких, 2 пожарки, 12 машин поліції, – написав він.

За його словами, ймовірно, вибух стався в якомусь будинку.

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Очевидці повідомляють, що вибух було чути на Лук’янівці.

Інші подробиці поки невідомі.

Нагадаємо, вночі 14 жовтня на вулиці Зодчих, 80А у Києві стався вибух побутового газу на 8 поверсі багатоповерхового будинку.

Фото: politeka.

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