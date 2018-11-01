У Рівненській області загорівся пасажирський потяг. Люди встигли вибігти. Вагон вигорів вщент.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.
– 1 листопада о 13.25 у Службу порятунку Рівненській області за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в дизельному потязі сполученням Удрицьк-Сарни-Здолбунів, за адресою: Костопільський район станція Моквин, – йдеться в повідомленні.
Пажежа повністю ліквідована. Люди встигли вийти з вагона до приїзду рятувальників.
Причини пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.
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Вигорів вщент: на Рівненщині сталася пожежа у пасажирському потязі / 3 фотографии
Нагадаємо, на вулиці Івана Кудрі в центрі Києва прогримів вибух.
Фото: rivne.dsns
Відео: Наше Рівне/Facebook
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