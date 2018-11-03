У Рівному п’яний водій за кермом мікроавтобусу Mercedes збив двох підлітків. Внаслідок ДТП загинула 16-річна дівчина.
– 39-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох пішоходів. У результаті ДТП 16-річна дівчина від отриманих травм загинула на місці події. Її однокласника із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. Медики оцінюють його стан як важкий, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.
Водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,75 проміле.
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Чоловіку загрожує покарання передбачене ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України.
У Рівному під колесами п’яного водія загинула 16-річна дівчина / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині наслідок лобового зіткнення двох авто постраждала 12 річна дівчина.
Фото: ГУ НП у Рівненській області.
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