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У Києві підліток повис на верхівці Північного моста

У Києві підліток заліз на верхівку Північного моста і демонстративно повис з нього.

На відео видно, як дитина перелізла через огорожу, спустила ноги і повисла з моста.

Читайте: Упав у шахту ліфта: в Києві на будівництві розбився підліток

До слова, загальна висота конструкцій моста становить 119 м, а висота склепіння над водою – 20 м.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві біля станції метро Славутич підлітки влаштували екстремальну фотосесію.

Відео: Андрій Кравченко

Фото: find.kiev

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