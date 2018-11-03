У Києві підліток заліз на верхівку Північного моста і демонстративно повис з нього.
На відео видно, як дитина перелізла через огорожу, спустила ноги і повисла з моста.
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До слова, загальна висота конструкцій моста становить 119 м, а висота склепіння над водою – 20 м.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві біля станції метро Славутич підлітки влаштували екстремальну фотосесію.
Відео: Андрій Кравченко
Фото: find.kiev
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