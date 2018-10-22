В СБУ заявили, що ФСБ дала бізнесмену Тимофію Нагорному завдання по створенню політичної партії для дестабілізації ситуації в Україні.

У Службі безпеки України заявили, що бізнесмени Тимофій Нагорний, за дорученням ФСБ РФ повинен був створити політичну партію, яка б просувала зовнішньополітичні інтереси Росії і дестабілізувала ситуацію в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Під час досудового розслідування, яке проводиться слідчим відділом Головного управління СБУ у Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, отримана інформація про вербування ФСБ РФ зазначеного українського громадського діяча, – розповів начальник ГУ СБУ у Києві та Київській області Олег Валендюк.

За його словами, створена партія повинна була взяти участь у виборах, лобіювати і відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України в ЄС і НАТО.

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До слова, Головне управління розвідки отримало інформацію про те, що в Україні діє агентурний апарат мережі спецслужб Росії.