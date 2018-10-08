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Скандал з ГРУшниками Путіна в одній карикатурі

Провал роботи російської агентури проти країн Заходу і міжнародних організацій висміяли в карикатурі.

На тлі отруєння колишнього співробітника російської розвідки в Англії, неодноразових кібератак у всьому світі, викриттів шпигунів у Швейцарії, Норвегії, Нідерландах та інших місцях західні політики знову звинувачують ГРУ в атаках на іноземні держави і міжнародні організації. Про це пише німецьке агентство Deutsche Welle.

Штатний карикатурист DW Сергій Йолкін намалював карикатуру про те, “як таємне стає явним”.

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Нагадаємо, 4 жовтня уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.

У цей же день США пред’явили звинувачення в кібератаках семи співробітникам ГРУ.

У свою чергу Канада також звинуватила Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок”.

Фото: DW

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