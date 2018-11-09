На півночі американського штату Каліфорнія через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 20 тис. жителів.

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, повідомляє ABC News.

Пожежа почалася в окрузі Бьютт, розташованому в Центральній долині штату на північ від міста Сакраменто.

Обов’язкову евакуацію оголошено для кількох міст округу.

Вогнем охоплено близько 8 тис. гектарів.

LATEST: The #CampFire burning in Northern California has consumed at least 20,000 acres, officials say, as more mandatory evacuations are ordered. Evacuation orders are in effect for Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. https://t.co/quP3KEFuEv pic.twitter.com/L42DCgWmxD — ABC News (@ABC) 9 ноября 2018 г.

При цьому CNN повідомляє, що евакуйовано 50 тис. осіб.

За даними пожежно-рятувальної служби, вогонь знищив близько тисячі житлових будинків.

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Нагадаємо, рік тому через пожежі у Каліфорнії, спровоковані сильним вітром, було евакуйовано сотні тисяч людей.

Фото: скрін відео ABC News