Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, повідомляє ABC News.

Пожежа почалася в окрузі Бьютт, розташованому в Центральній долині штату на північ від міста Сакраменто.

Обов’язкову евакуацію оголошено для кількох міст округу.

Вогнем охоплено близько 8 тис. гектарів.

LATEST: The #CampFire burning in Northern California has consumed at least 20,000 acres, officials say, as more mandatory evacuations are ordered.

Evacuation orders are in effect for Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. https://t.co/quP3KEFuEv pic.twitter.com/L42DCgWmxD

— ABC News (@ABC) 9 ноября 2018 г.