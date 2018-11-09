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Каліфорнію накрили лісові пожежі: евакуювали більше 20 тис. жителів

На півночі американського штату Каліфорнія через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 20 тис. жителів.

Лісові пожежі у Каліфорнії

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер, повідомляє ABC News.

Пожежа почалася в окрузі Бьютт, розташованому в Центральній долині штату на північ від міста Сакраменто.

Обов’язкову евакуацію оголошено для кількох міст округу.

Вогнем охоплено близько 8 тис. гектарів.

 

При цьому CNN повідомляє, що евакуйовано 50 тис. осіб.

За даними пожежно-рятувальної служби, вогонь знищив близько тисячі житлових будинків.

ЧитайтеЛюди горять живцем, знищені тисячі будинків. Масштабні пожежі в Каліфорнії

Нагадаємо, рік тому через пожежі у Каліфорнії, спровоковані сильним вітром, було евакуйовано сотні тисяч людей.

Фото: скрін відео ABC News

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