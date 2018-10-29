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Зливи в Італії: Венеція йде під воду, через зсув загинули 4 людини

Влада Італії оголосила найвищий рівень небезпеки в 5-ти північних областях країни через проливні дощі та штормовий вітер.

У 5-ти провінціях Італії через сильні дощі оголосили найвищий, “червоний” рівень небезпеки.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Зокрема, найвищий рівень небезпеки оголосили в Лігурії, Венето, Трентіно-Альто-Адідже, Фріулі-Венеції-Джулії та Ломбардії.

Влада прийняла рішення закрити в понеділок школи і дитячі сади не тільки на півночі, але і в Римі.

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Зливи в Італії: Венеція йде під воду, через зсув загинули 4 людини / 4 фотографии

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У Венеції рівень води піднявся до 115 см. У Римі через зсуви багато житлових приміщень опинилися під купами каміння та землі.

В італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини.

Нагадаємо, у Йорданії шкільний автобус змило зливовими потоками води.

Фото: ansa.it

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