Влада Італії оголосила найвищий рівень небезпеки в 5-ти північних областях країни через проливні дощі та штормовий вітер.
У 5-ти провінціях Італії через сильні дощі оголосили найвищий, “червоний” рівень небезпеки.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Зокрема, найвищий рівень небезпеки оголосили в Лігурії, Венето, Трентіно-Альто-Адідже, Фріулі-Венеції-Джулії та Ломбардії.
Влада прийняла рішення закрити в понеділок школи і дитячі сади не тільки на півночі, але і в Римі.
Зливи в Італії: Венеція йде під воду, через зсув загинули 4 людини / 4 фотографии
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У Венеції рівень води піднявся до 115 см. У Римі через зсуви багато житлових приміщень опинилися під купами каміння та землі.
В італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини.
Нагадаємо, у Йорданії шкільний автобус змило зливовими потоками води.
Фото: ansa.it
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