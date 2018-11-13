У місті Ірпінь Київської області двоє нетверезих підлітків забили до смерті бездомного чоловіка.

– Двоє хлопців 16 та 17 років випивали алкогольні напої біля озера, коли поряд відпочивав 49-річний безхатченко. Між молодиками та чоловіком виник конфлікт. Підлітки били безхатченка по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Тіло безхатченка виявили перехожі у лісосмузі.

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Підлітків затримали правоохоронці, їм обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Молодикам загрожує покарання від 7 – до 10 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області затримали банду підлітків, які підозрюються у грабежі, угоні автомобілів та вбивстві безхатька. Юнакам 15, 16 та 17 років.

Фото: ГУ НП у Київській області.