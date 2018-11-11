У місті Куп’янськ Харківської області 17-річний водій на Volkswagen протаранив електроопору. Загинула 16-річн пасажирка.

– Підліток перевищив швидкість та протаранив електроопору. Внаслідок чого авто перекинулося. В салоні машини знаходилися двоє пасажирів – 16-річні хлопець та дівчина. Від отриманих травм дівчина загинула на місці, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

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Правоохоронці встановили, що хлопець без дозволу взяв автомобіль батька.

Зараз слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.



Смертельна ДТП на Харківщині: підліток протаранив електроопору / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда.

Фото: ГУ НП у Харківській області.