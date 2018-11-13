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Факти / Надзвичайні події / На Київщині підлітки напідпитку на смерть забили безхатченка/

На Киевщине паяные подростки насмерть забили бездомного

В городе Ирпень Киевской области двое нетрезвых подростков забили до смерти бездомного мужчину.

– Двое парней 16 и 17 лет выпивали алкогольные напитки у озера, когда рядом отдыхал 49-летний бездомный. Между молодыми людьми и мужчиной возник конфликт. Подростки били бездомного по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Тело бездомного обнаружили прохожие в лесополосе.

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Подростков задержали правоохранители, им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Молодым грозит наказание от 7 – до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области задержали банду подростков, подозреваемых в грабеже, угоне автомобилей и убийстве бездомного. Юношам 15, 16 и 17 лет.

Фото: ГУ НП в Киевской области.

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