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У Києві намагалися підпалити Андріївську церкву коктейлями Молотова

Андріївську церкву у Києві близько 07.20 двоє невідомих намагалися підпалити, кидаючи пляшки із запалювальною сумішшю.

Спроба зловмисників підпалити Андріївську церкву провалилася, повідомляє Київ Оперативний.

Вони втекли у бік Пейзажної алеї, їхні пошуки тривають.

Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря у Facebook підтвердив інформацію про спробу підпалу Андріївської церкви.

За його словами, пожежі не сталося, але постраждав священик – комендант приміщення – проти нього нападники застосували силу і газовий балончик.

На його думку, за цим нападом стоять “посіпаки Москви”, які намагаються налякати представників Вселенського патріарха, якому передана Андріївська церква.

У поліції Києва заявляють, що внаслідок спроби підпалу дверей Андріївської церкви ніхто не постраждав.

– До столичної поліції звернувся охоронець Андріївської церкви: чоловік повідомив, що двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки…Внаслідок події постраждалих немає, загорання не сталося, – йдеться у повідомленні.

Коли охоронці намагалися затримати зловмисників, вони застосували газові балончики і втекли.

Правоохоронці наразі опитують свідків та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення.

Читайте: Томос Україні: Константинополь відповів на ультиматум РПЦ

До слова, президент Петро Порошенко підписав закон, яким Андріївська церква передається Вселенському патріархату в безоплатне постійне користування.

Фото: Dmitrydesigner/Dreamstime, Поліція Києва

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