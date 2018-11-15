У Торонто (Канада) автобус, в якому знаходилося 45 пасажирів, врізався в стовп.
У Торонто (Канада) автобус з 45 пасажирами врізався в стовп, у результаті чого 25 осіб постраждало, повідомляє CTV News.
За інформацією видання, постраждалих госпіталізовано. Їхньому життю нічого не загрожує.
У результаті ДТП сталося відключення електрики в невеликому районі.
Про причини аварії наразі невідомо.
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До слова, автомобіль спортсмена Андрія Пушкаря зіткнувся з вантажівкою, у результаті чого чоловік загинув.
Фото: CTV News (Скріншот)
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