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Масштабне ДТП з перекиданням: під Києвом зіткнулися три фури

Під Києвом сталася масштабна ДТП за участі кількох фур.

Аварія сталася на Броварській окружній дорозі у Васильківському районі Київської області біля села Калинівка.

Про це повідомляє КиївОперативний.

Читайте: Під Києвом лось спровокував ДТП

Унаслідок ДТП перекинулось декілька фур. Вміст з вантажівок висипався на трасу.

В районі аварії утворились затори.

 

Раніше Факти ICTV  писали про ДТП на Броварському проспекті.

Фото: Pojoslaw/Dreamstime.com

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