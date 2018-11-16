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Факти / Надзвичайні події / Масштабне ДТП з перекиданням: під Києвом зіткнулися три фури/

Масштабное ДТП с переворотом: под Киевом столкнулись три фуры

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием нескольких фур.

Авария произошла на Броварской окружной дороге в Васильковском районе Киевской области возле села Калиновка.

Об этом сообщает КиевОперативный.

Читайте: Под Киевом лось спровоцировал ДТП

В ДТП перевернулось несколько фур. Содержание из грузовиков высыпалось на трассу.

В районе аварии образовались пробки.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП на Броварском проспекте.

Фото: Pojoslaw/Dreamstime.com

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