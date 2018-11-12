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Під Києвом лось спровокував ДТП – є постраждалі

На автомобільній дорозі Чорнобиль-Славутич сталася ДТП. Госпіталізовані четверо людей.

Причиною аварії стала дика тварина, яка вибігла на проїзжу частину дороги.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

Рятувальники деблокували чотирьох потерпілих з автомобіля Renault Duster та у важкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.

У результаті зіткнення тварина загинула на місці.

ФОТО: ГУ ДСНС у Київській області

Читайте: ДТП у Лондоні: п’яний водій автобуса зніс зупинку з людьми

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