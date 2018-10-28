У селі Музичі Київської області місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги.

– Сусід по гуртожитку розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги. За словами громадян, він вчинив щодо малолітньої розпустні дії, загалом часто хуліганив і зловживав спиртним, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Потерпілу дівчинку разом із мамою доправили до лікувального закладу для надання необхідної медичної та психологічної допомоги.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

Фото: ГУ НП у Київській області.