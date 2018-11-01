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Застосував електрошокер і згвалтував: у Києві затримали педофіла

У Києві поліція затримала підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки, якого шукала майже рік.

Згвалтування

Злочин було скоєно ще у березні 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції у Києві. На вул. Оноре де Бальзака чоловік застосував до дитини електрошокер і згвалтував.

– Фоторобот, складений за інформацією від потерпілої дівчинки, дільничні розмістили у громадських місцях. Оперативники ретельно перевіряли повідомлення щодо схожих за описом громадян, – розповіли у поліції.

Знайшли чоловіка за допомогою ДНК-профілю. Ним виявився 47-річний киянин. Його вже раніше судили, але за вбивство.

– Три місяці тому його затримали за підготовку до скоєння вбивства, а зараз він перебуває у слідчому ізоляторі в іншому регіоні України. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі, – пояснив Косовський.

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До речі, в одному з міст Одеської області поліція затримала підозрюваного в згвалтуванні 8-річного хлопчика.

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