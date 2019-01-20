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Корпоратив закінчився у лікарні. На Львівщині у готелі отруїлося 11 осіб

У місті Славське Львівської області після корпоративу у готелі отруїлося 11 осіб.

Лікарня

Співробітники ІТ-компанії відсвяткували корпоратив у готельному комплексі Перлина Карпат. Відразу після свята 11 осіб відчули себе погано і звернулися до лікарні. У них спостерігалася підвищення температури до 38 градусів, нудота, діарея. У всіх 11 осіб було встановлено діагноз гостра кишкова інфекція.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Львівської області.

Всього на корпоративі гуляли 41 людина, 11-12 січня вони снідали і вечеряли на території готелю, а обідати ходили за межі закладу.

Була проведена позапланова перевірка ресторану готельного комплексу, раптове обстеження персоналу. Зараз проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху.

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До речі, в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області четверо людей отруїлися невідомою речовиною, серед них – десятирічна дівчинка.

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