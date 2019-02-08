На Прикарпатті у Калуші невідомий обстріляв місцеву радіостанцію та поранив ножем поліцейського під час затримання.

Невідомий відкрив вогонь по вікнах радіостанції Калуш ФМ, повідомляє прес-служба ГУНП в Івано-Франківську.

– Неподалік правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол з мисливською рушницею всередині, – розповіли у поліції.

Коли правоохоронці запитали у чоловіка, що у чохлі, то він вихопив ножа та вдарив ним в обличчя поліцейському.

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Пораненого 31-річного лейтенанта поліції з місця події госпіталізували.

Наразі 31-річного зловмисника, жителя Калуша затримано. Проводяться слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.













На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві обстріляли Національну спілку журналістів України.

Фото: ГУНП в Івано-Франківську.