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На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського

На Прикарпатті у Калуші невідомий обстріляв місцеву радіостанцію та поранив ножем поліцейського під час затримання.

На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського

Невідомий відкрив вогонь по вікнах радіостанції Калуш ФМ, повідомляє прес-служба ГУНП в Івано-Франківську.

– Неподалік правоохоронці помітили невідомого чоловіка, у якого на плечі був чохол з мисливською рушницею всередині, – розповіли у поліції.

Коли правоохоронці запитали у чоловіка, що у чохлі, то він вихопив ножа та вдарив ним в обличчя поліцейському.

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Пораненого 31-річного лейтенанта поліції з місця події госпіталізували.

Наразі 31-річного зловмисника, жителя Калуша затримано. Проводяться слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

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На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві обстріляли Національну спілку журналістів України.

Фото: ГУНП в Івано-Франківську.

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